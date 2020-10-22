شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يُطالب الشعب بالخروج من مرحلة «النوم العميق» والمشاركة في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد العوضي، إن هناك ضرورة للخروج من حالة الثبات والنوم العميق والمشاركة في انتخابات مجلس النواب واختيار نائب جيد في البرلمان، معقبًا: «اختار اللي أنت عايزه، بس راعي ضميرك».

وتابع «العوضي»، خلال تقديمه برنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن اختيارك لعضو مجلس الشعب يجب أن يضع في الاعتبار إمكانية مساهمة العضو الذي ستنتخبه في التشريعات، وخدمة مصالح الوطن، وأن يكون على خلق وغير مرتشي.

وفي سياق آخر، قال «العوضي»، إن التوكتوك أصبح ظاهرة خطيرة أدت لانتشار العديد من الجرائم، ولذلك هناك ضرورة لترخصيه، معقبًا: «أنا مش طالب حاجة مستحيلة، اللي بيسوق التوتوك لازم يكون عنده 18 سنة».