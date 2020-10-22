شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو الراقصة البرازيلية «لورديانا» يتسبب في إحالة مديرة مدرسة بالبحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام طلاب إحدى المدارس الثانوية بعرض فيديو رقص للراقصة البرازيلية «لورديانا» على السبورة الذكية فى أحد فصول المدرسة، وهو الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى.

وعرض الإعلامى تامر أمين الفيديو وشرح أن الطلبة قاموا بتوصيل على السبورة الذكية فيديو للراقصة.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر إيقاف مديرة مدرسة والمشرف العام بالمدرسة عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات لاهمالهما وتقصيرهما فى أداء عملهما وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية مع تطبيق لائحة الانضباط الطلابى على الطلاب المخالفين.

وأصدر المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بيانًا جاء فيه أن أن قرار المحافظ جاء بناءًا على تقرير إدارة النوبارية التعليمية بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن ما ورد بهذا الفيديو يعتبر إهمالاً وتقصيرًا من جانب القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة، وأن ما قام به الطلاب يُعد سلوكاً منافياً للعملية التعليمية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم على ضوء لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق العقوبات الواردة بها.

وأشار البيان إلى أن ما حدث يستوجب معه أخذ الأمر بالشدة الرادعة، حتى يكون عبرة لكل من يفكر في تكرار هذا الفعل.

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وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم إجراء التحقيقات اللازمة سريعًا في الواقعة، بمعرفة مدير الإدارة التعليمية والشئون القانونية بالإدارة، وتم موافاة المديرية بتقرير شامل عن الواقعة والمسئولين عنها.