شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 5 مليارات جنيه تكلفة تطوير مستشفى القصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تطويرًا شاملاً للقصر العيني خلال الفترة الحالية بتكلفة تقدر بـ5 مليار جنيه، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أن مستشفى القصر العيني سيعاد هيكلتها بالكامل وفقًا للمعايير العالمية.

وتابع «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الجامعة قامت بتطوير مستشفى الباطنة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقدر بـ35 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبوالريش للأطفال لـ600 الف حالة سنويًا.

وأشار إلى أن الجامعة ستفتح أعمال تطوير في طوارئ القصر العيني التي كانت مسا انتقاد خلال الفترة السابقة، وسيتم توسع الطوارئ من 700 متر لـ 7آلاف متر من خلال التوسع الرأسي، وقامة وحدات لمختلف التخصصات .