شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: أرسلنا 200 طن من المساعدات الطبية والغذائية إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال جمعية وطنية تقف مع الدولة أثناء الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الهلال ساند الدولة في أزمة كورونا، من خلال توصيل المساعدات الغذائية للأسرة التي تضررت، والكثير من عمليات التعقيم، وإعداد قوافل طيبة، وتم الكشف مؤخرًا على 1000 مريض.
وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس،أن الهلال الأحمر لديها استعداد لمواجهة السيول التي من المتوقع أن تحدث المرحلة المقبلة، من خلال تجهيز أماكن للإيواء عند الحاجة، كما أن الهلال لديه أسطول من سيارات الدفع الرباعي المجهزة بالخدمات الطبية عند الحاجة.
وأشار إلى أن الهلال الأحمر يعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل كتفًا بكتف مع مؤسسات الدولة، مضيفًا أن جمعية الهلال الاحمر استطاعت توفير مساعدات غذائية وطبية للسودان، بحجم أكثر من 200 طن ، كما تم إرسال مواد إغاثية للبنان بعد انفجار ميناء بيروت.
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