شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصرف الصحي: رفع درجة الاستعداد في كل المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح إسلام، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، إن الشركة رفعت حالة الاستعداد في كافة المدن والأحياء لمواجهة سوء حالة الطقس الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بنشر المعدات في مطالع الكباري والانفاق بحيث تستطيع سحب أي تراكم للمياه.

وتابع «إسلام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الشركة قامت بتطهير «شنايش» الأمطار، وأنشأت شنايش جديدة على طريق الكورنيش لاستيعاب مياه الأمطار، وتصريفها على النيل مباشرًا ،تحفيفًا على شبكة الصرف الصحي.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مع مجالس المدن والصحة والمرور والكهرباء ومديرات الأمن بحيث تعمل جميع الاجهزة لمواجهة أي طارئ، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل أي شكاوي خلال أزمة السيول والأمطار على رقم 125.