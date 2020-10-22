شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب منظمة العمل الدولية يشارك مهرجان «شاشا» بالجونة بجائزة للأفلام القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة مهرجان شاشا السينمائي بالجونة لمنح جائزة خاصة تقديراً للأفلام القصيرة التي يتم تصويرها بواسطة الهواتف المحمولة فقط.

ويمنح مهرجان شاشا السينمائي، في دورته الأولى، مساحة للمواهب الشابة للتعبير عن أصوات جديدة من خارج صناعة الأفلام، فمنذ انطلاق المهرجان خلال الشهر الماضي، استقبل المهرجان أكثر من 1500 فيلم؛ وذلك من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثر من 90 دولة حول العالم، وهو ما يعد رقم قياسي لمهرجان الأفلام من حيث التنوع.

ويذكر أن مهرجان شاشا هو مهرجان رقمي شامل ملحق بفاعليات تقام في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر من 25 إلى 31 من شهر أكتوبر 2020، ويتم تنظيم ورشة عمل حول «السرد القصصي بالهاتف المحمول» من قبل شاشا بهدف رئيسي هو إتاحة خبرات مكثفة تزود المبدعين الشباب بمجموعة من المهارات لفهم القصة التي يريدون روايتها وتحديد البناء الدرامي وتحويلها إلى قصة بصرية.

ومن جانبه، أوضح السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة منظمة العمل الدولية خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي سيقام في 31 أكتوبر في الجونة.

وأضاف أوشلان: «يسعدنا أن تكون لدينا هذه الشراكة التي تمكننا من مشاركة إيماننا بالفنون كقوة ناعمة للعالم وتعزيز دورها كأداة لدعم المجتمعات».

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