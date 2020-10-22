شكرا لقرائتكم خبر عن شبكات الإذاعات تحتفل بذكرى صمود السويس ضد إسرائيل في حصار 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بالعيد القومي لمحافظة السويس، من خلال عدة برامج، ومنها دائرة المعارف ويتناول البرنامج، المناسبة من منظورها التاريخي واستبسال أهالي السويس في الدفاع عن مدينتهم.

فيما يذيع برنامج «يحدث الآن في مصر» حوار مع المهندس يحيي زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا برنامج «ملتقي الاصدقاء» يقدم معلومة ثقافية عن محافظة السويس وأهم العقوبات السياحية بها ودورها، وبرنامج ثقافة وفنون، وخصص برنامج «كنوز المعرفة» حلقته عن كتاب خفايا حصار السويس للكاتب والمؤرخ حسين العشي والذي يتحدث عن بطولة أبناء مدينة السويس أثناء فترة الحصار الذي تعرضت له المدينة خلال مائة يوم حصار.

فيما تحتفل شبكة البرنامج العام بالعيد القومي لمحافظة السويس، بسهرات درامية بعناوين «مقاومة مدينة»، و«معركة السويس» و«قلعة الصمود».

وعلي إذاعة الكبار يتم فترة بعنوان بيوت السويس وتتناول الحديث حول محافظة السويس الباسلة وأهم الإنجازات التي حدثت بها والسويس الجديدة وما بها من مشروعات قومية تساهم في دفع الاقتصاد القومي للأمام وتستضيف الدكتور أحلام حنفي، رئيس اللجنة الصحية بطب القوات، عضو المجلس القومي للمراة، ومن أبناء محافظة السويس، أسهام جبريل شاعرة وأديبة من السويس.

فترة بطولات وأمجاد تتناول شعب السويس في إظهار البطولات والفداء من أجل الوطن ودور الدفاع الشعبي والمواطنين والجنود البواسل في صد جميع أنواع العدوان وتستضيف الصحفي أحمد البلك، نائب رئيس تحرير مجلة اكتوبر، والدكتورة أميرة شوقي، أستاذة الطب النفسي من السويس، لواء طيار وصفي بشارة من أبطال الجيش الثالث.

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