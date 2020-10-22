شكرا لقرائتكم خبر عن «حواس» يكشف عن استقبال الرئيس للمومياوات بمتحف الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عالم الآثار العالمي د.زاهي حواس خلال إلقائه محاضرة بدعوة من د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الاثار، وذلك أمام عدد من المثقفين والسياسين الإيطالين، بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، عن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتحف الحضارة لـ«المومياوات الملكية» بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد.

وخلال المحاضرة أشار د. حواس إلى الدعم الغير مسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية والدولة للحفاظ على الآثار والحضارة المصرية العريقة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام القادم افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشروعات الثقافية والأثرية والسياحية في القرن ٢١، بتكلفة تصل حتى الآن إلى مليار دولار.

وأضاف د. حواس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقيم مدينة ثقافية كاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسبق وان افتتح متحف سوهاج القومي وقصر البارون امبان بمصر الجديدة وجامع الازهر الشريف ومتحف مطروح القومي كما اعاد افتتاح متحف الفن الاسلامي.

قدمت المحاضرة د. هبة يوسف رئيسة الأكاديمية، كما تم عرض فيلم قصير عن حياة د. زاهي حواس واخر الاكتشافات الأثرية.