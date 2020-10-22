شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بجنوب السودان يلتقي بوزير شؤون الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير المصري في جوبا د. محمد قدح اليوم ٢٢ أكتوبر مع وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان «نيال دينق»، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية، وعملية السلام في جنوب السودان، واتفاق سلام السودان الذي تم توقيعه في جوبا برعاية جنوب السودان، والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما قدم السفير المصري التهنئة للوزير الجنوب سوداني على التقدم المحرز على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المنشط وبشكل خاص الاتفاق الأخير حول تقاسم السلطة على مستوى المقاطعات، معرباً عن التطلع إلى مواصلة التقدم في تنفيذ الاتفاق وتجاوز القضايا العالقة.

من جانبه، أعرب الوزير «نيال دينق» عن التقدير الكبير للدعم المصري المتواصل لجنوب السودان، مشيداً بحالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية والزيارات الثنائية المتتالية بين البلدين..