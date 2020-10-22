شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مديرة مدرسة والمشرف للنيابة الإدارية بعد واقعة رقص الطلاب داخل فصل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه فور تداول فيديو يظهر مجموعة من الطلاب السبورة الذكية للرقص على الأغانى ظهر أمس الأربعاء، عبر مواقع التواصل، وتم اتخاذ عدة إجراءات للوصول إلى حقيقة ذلك، وتابع:"الواقعة مؤسفة وتبين أنها فى الصف الثانى الثانوى، وتم وقف مديرة المدرسة والمشرف العام للمدرسة وإحالتهم للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى معاقبة الطلاب وفق القانون".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدارس المصرية للتعليم والتربية، وليست لمثل هذه المهاترات، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا التى وفرتها الدولة لتطوير التعليم وتطويرها، وتابع:"وليس فى الرقص وأغانى وبعض المهاترات ولذلك اتخذنا إجراء سريع ورادع".