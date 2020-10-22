شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة منى عمر :مصر قدمت خبراتها الطبية لإفريقيا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة منى عمر ، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن مصر قدمت مساعدات طبية ضمت معدات وأدوية للدول الإفريقية وكان لها مساهمة في الصندوق الذى أنشأه الاتحاد الإفريقى لمواجهة كورونا، موضحة أن مصر قدمت خبراتها الطبية والممرضين في شكل وفود كانت تذهب للدول الإفريقية لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا وكان له تأثير إيجابى.

وأضافت عمر ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المكاسب التي تحققها مصر في الملف الإفريقى، متعددة لأن أفريقيا بالنسبة لمصر هي أمنها الاقتصادى والغذائى والسياسى ، مشيرة الى أن المصالح المصرية في إفريقيا لا حدود لها، وفى الفترة الأخيرة حدثت طفرة في العلاقة وخاصة في فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ونتمنى استمرار هذا التوجه، حيث كان هناك تضافر في كل مؤسسات الدولة على التوجه لإفريقيا.