شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تزين مبناها فى ماسبيرو بحروف UN احتفالا بيوم الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة الخارجية المصرية، بيوم الأمم المتحدة، الذى يوافق يوم 24 أكتوبر من كل عام، حيث أضاءت مبنى الوزارة الخاص بها فى ماسبيرو، وزينته بحروف (U N)، احتفالا باليوم الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.



مبنى وزارة الخارجية

ويحتفل بيوم الأمم المتحدة منذ عام 1947، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ 24 أكتوبر من كل سنة يوما للاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة، والهدف من ذلك كسب دعم الشعوب ولتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة.

فى عام 1971 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا "قرار الأمم المتحدة رقم 2782" والقاضى بإعلان يوم الأمم المتحدة عيدا عالميا وأوصت كل الدول الأعضاء بالاحتفال به، يوم الأمم المتحدة هو جزء من أسبوع الأمم المتحدة الذى يمتدد من من 20 إلى 26 أكتوبر.

وجرت العادة بعقد الاجتماعات وإجراء المناقشات وإقامة المعارض حول إنجازات وأهداف الأمم المتحدة فى هذا اليوم كجزء من الاحتفال، وفى 1971 أوصت الجمعية العمومية الدول الأعضاء بإعلان يوم الأمم المتحدة عطلة رسمية، العديد من المدارس العالمية حول العالم تحتفل فى هذا اليوم باختلاف أعراق طلابها ويقدم فى تلك الاحتفالات أطباق من مختلف دول العالم، وفى كوسوفو يوم الأمم المتحدة هو يوم عطلة رسمية.