شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تصدر بيان حول اعداد كورونا بعد قليل.. وتحذر من اعادة استخدام الكمامة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وزارة الصحة بعد قليل بيان بشأن عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا ليوم الخميس، بالإضافة لعدد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حيث سجلت الوزارة أمس ألأربعاء خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة.



وأوضحت الوزارة ، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

Advertisements



وحذرت وزارة الصحة ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا .



ودعت المواطنين لاتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوي من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتطهير المستمر للأسطح والأماكن المختلفة والبعد عن الزحام .