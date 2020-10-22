شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة انسانية .. مساعد وزير التعليم ووكيل الازهر يتوجهان لطالبة لتكريمها على كرسى متحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التعليم و يوسف وردانى مساعد وزير الرياضة و الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف على ترك مسرح وزارة الرياضة المخصص لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرى والفنية وذوى الهمم والتوجه إلى أماكن الجلوس حيث تجلس إحدى الطالبات من الأوائل والتى يأتى ترتيبها الثالث على الجمهورية لتكريمها ، خاصة وانها تجلس على كرسى متحرك ويصعب صعودها إلى مسرح التكريم فى لفتة انسانية من حاضرى التكريم.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة على ترجمة احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية الذى يقام بمقر الوزارة ، بلغة الاشارة لضمان استفادة كل الفئات بما يدور فى الحفل.

وبدأ الحفل دون حضور وزير التعليم الذى أناب عنه ممثلا من وزارة التربية والتعليم وكذلك غياب الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة قرآنية من أحد المكرمين من الثانوية الأزهرية.