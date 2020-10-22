شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر خلال تكريم أوائل الثانوية : مقياس الأفضلية فى الاسلام هو التقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف أن مقياس الأفضلية فى الاسلام هو التقوى، مضيفا أن الأزهر دائما يهتم بذوى الاحتياجات الخاصة ويطلق عليهم ذوى الهمم لأن الاعاقة لم تمنعهم من أن يكونوا مثل الأسوياء . وتابع الضوينى أن الأزهر يهتم بأبنائه من الأسوياء ، والأزهر أيضا يهتم بذوى الاحتياجات بعدة طرق مثل توفير مراكز إبصار بالجامعات الازهرية المختلفة وصندوق تكافل اجتماعي بالجامعات لذوى القدرات الفائقة اضافة الى العديد من الدورات بطريقة برايل وتوفير للاجهزة التعويضية للمحتاجين منهم .

وجاء ذلك خلال المؤتمر والاحتفالية التى تقيمها وزارة الشباب و الرياضة وحضرها يوسف الورداني مساعد الوزير و رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم الفني والدكتور محمد الضويني وكيل شيخ الأزهر ، بمسرح وزارة الشباب والرياضة ، لتكريم اوائل الثانوية العامة والأزهرية المتفوقين من ذوي الهمم ، وكذلك تكريم الشباب المشاركين بالحملة القومية للتوعية بمخاطر فيرس كورونا ، بالإضافة إلى تكريم مجموعة شباب يدير شباب من ذوي الهمم ، و تكريم الشباب الذي ساهم في إنجاح الانتخابات الالكترونية لبرلمان الطلائع.

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من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق بشأن النتائج الجيدة للأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولات افريقيا هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة الذين يمثلون مصر فى البطولات الأفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة فى عودة النشاط الرياضى فى ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى كبير على منتخب مصر الأول الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة، والمنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد صبحى دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أى أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.