شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تجهز 480 مدرسة لانتخابات مجلس النواب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تجهيز 480 لجنة عامة على مستوى جميع إدارات محافظة الجيزة، استعدادا لانتخابات مجلس النواب، والتى يتم إجراؤها يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساء، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم عمل مظلات خارج أسوار المدارس، وأماكن للاستراحات للناخبين وتوفير فصول لحفظ الصناديق بالمدارس بأبواب حديدية مأمنة جيدا.

ووجه حجازى بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلة تعوق العملية الانتخابية، وعلى أن يكون متواجد بالمدرسة التى بها مقر انتخابى مدير المدرسة ومعاون خدمات لحل أى مشكلة.

وشدد حجازى على التعقيم اليومى قبل وبعد العملية الانتخابية ونظافة دورات المياه، مؤكدا على جميع المعلمين والإداريين والعمال على ضرورة الإدلاء بصوتك فى العرس الانتخابي لأن صوتك أمانة .