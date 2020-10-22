شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: مصر قدمت مساعدات طبية لـ 30 دولة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة اليوم هى القمة الثانية بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية فى القاهرة، وهى قمة تعقد فى منتصف عام رئاسة الاتحاد وتكون عبارة عن تنسيق بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية، وهم عبارة عن 8 تجمعات مختلفة في القارة، وهم لهم أهمية كبيرة فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي والقاري، وكان من المقرر لها أن تنعقد فى جنوب أفريقيا هذا العام، ولكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "قمة اليوم ناقشت كيفية تقديم المساعدة للدول للتغلب على أزمة كورونا وتداعيتها، ومصر كان لها دور كبير في هذا الأمر في جائحة كورونا، وأعلن الرئيس عن دعم مصر بـ 6 ملايين دولار توجهوا لصندوق الاتحاد الإفريقي كمساعدات، كما قدمت مصر أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية لحوالي 30 دولة على مستوى القارة".

وقال: "مصر ساهمت فى تشكيل الهيئة المصرى للشراء الموحد، ومصر تعتبر المركز الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال الأبحاث العلمية والتجارب السريرية ورقم 9 على مستوى العالم، وهناك أقاويل عن وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، وتم مناقشة ذلك خلال تلك القمة".