شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الخامسة.. القضاء الفرنسى يوجه تهمة اغتصاب جديدة لحفيد حسن البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القضاء الفرنسى وجه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان بقضية تتعلق بشكوى امرأة خامسة، والمعروف أن حفيد مؤسس جماعة الإخوان يواجه تهمة الاغتصاب فى أربع قضايا أخرى.

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وتستمر فضائح حفيد حسن البنا فى أوروبا، حيث بدأت الجولة الثانية من المواجهة بين حفيد مؤسس تنظيم الإخوان طارق رمضان، المتهم في فرنسا بأربع جرائم اغتصاب، وامرأة تتهمه باغتصابها في 2008 في سويسرا، صباح الخميس في محكمة باريس، وفق ما أفاد محام.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال روبرت أسيل، أحد المحامين السويسريين للمدعية التي أطلق عليها في الإعلام اسم "بريجيت"، لدى وصوله إلى المحكمة: "هذه خطوة مهمة، سيكون يومًا طويلًا ومكثفًا ومجهدًا. لكن موكلتنا هادئة وواثقة، فهي لا تقول إلا الحقيقة".