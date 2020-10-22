مباحث التموين تكشف النقاب عن نشاط مصنع منتجات لحوم فاسدة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين مصنعا لمنتجات اللحوم بمحافظة الشرقية. ألقت القوات القبض على المدير المسؤول عن المصنع، وبلغ إجمالي المضبوطات 5 أطنان (برجر – كفتة – سجق – مفروم دواجن - صويا) غير صالحة للإستهلاك الآدمي. Advertisements تقرير مفتش الصحة المرافق للمأمورية أفاد بوجود تغير فى خواص المضبوطات الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة. المتهم كان بصدد عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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