محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: قضت محكمة جنح مستأنف البساتين بجلستها اليوم ببراءة رجل الأعمال الشهير صلاح دياب، في القضية رقم 20943 لسنة 2019 جنح البساتين والمقيدة برقم 11323 لسنة 2020، والتي قيدت ضده بسبب اتهامه ببناء سور بأحد المصانع دون ترخيص. وأكد حسن عبدالفتاح علام محامي "دياب" خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، انقطاع صلة موكله بالمخالفة موضوع المحضر كونه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة "لابوار" مالكة المصنع موضوع السور محل المخالفة منذ عام 2013 طبقاً لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة. وكانت النيابة المختصة أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في تلك القضية بكفالة 20 ألف جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر براءة صلاح دياب من تهمة البناء بدون ترخيص.. ومحاميه: استقال من إدارة "لابوار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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