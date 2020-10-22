برلمانية عن زيادة بدل المعلمين: "هدية السيسي لهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% ليستفيد منها 1.4 مليون معلم، مؤكدة أن هذا القرار هو هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعلمين، وخطوة مهمة وحقيقة بزيادة المرتبات.

وأضافت "درويش" في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا القرار هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، لأنه يعرف ويدرك حجم المعاناة التي يعانيها المعلمين الذين يربون النشئ، لافتة إلى أن قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيه لكبير المعلمين، و سيتم زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذه الخطوة هى خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلم الذي أصبح في مرتبة متدني للغاية في ظل الرسالة السامية التي يقدمها، وهو انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة بالتعلم والمعلمين.

وتابعت: "يجب أن يشعر المعلم باهتمام الدولة به، ويلاحظ هذا التطوير والاهتمام على أرض الواقع سواء من الجانب الفني المتعلق بتطوير التعليم أو الجانب المادي الخاص بزيادة مرتباتهم".