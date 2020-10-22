شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مصر» تكرم «إنجاز العقارية» الأكثر مبيعأً في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 تم تكريم شركة إنجاز العقارية للمرة الثالثة على التوالي من قبل شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري بكونها الاكثر مبيعاً لعام 2020

تتشرف شركة انجاز العقارية بأن تقدم لعملائها افضل العروض والاسعار التي تناسب كل عميل من خلال تعاملها مع مختلف الشركات الاستثمارية الكبرى التي تمتلك المزيد من الجدية وتحرص دائما على إرضاء كافة عملائها وتقديم لهم كل ماهو جديد ومتطور للعيش في مستوى لائق وراقي

انجاز العقارية وحين نتحدث عن شركة إنجاز نذكر أنها شركة مصرية قد أسست في عام 2015 تعمل على تقديم خدمات عقارية في الكثير من المجالات المختلفة لأكثر من منطقة مثل العاصمة الادارية الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى والشيخ زايد واكتوبر والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة وبورسعيد والعلمين الجديدة نظرآ لانها تضم مجموعة من المطورين العقاريين الذين يحملون الجدية والمصداقية لتقديم افضل العروض وتسهيلات في السداد بشكل يناسب كل عميل

نبذة عن شركة تطوير مصر للاستثمار العقارى

تعتبر شركة تطوير مصر للإستثمارى العقارى من أكبر الشركات الرائدة في السوق العقارى المصرى حي تملك مكانة مرموقة وسط الشركات العقارية المصرية من أن نشأت سنة 2016

قدمت من خلالها سلسلة متميزة من المشروعات السكنية والسياحية العملاقة في مختلف المناطق العين السخنة والساحل الشمالى ومدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة وتحرص دائما على تقديم كل ماهو جديد ومتطور لتنال ثقة عملائها وتضم شركة تطوير مصر مجموعة من المطورين العقاريين وهم

المهندس / أشرف عرفة صاحب عرفة جروب د/ سمير عارف صاحب مفاتيح وكوالين الأهرام حمادة داوود – سامر زيتون أصحاب شركة ماديكو لمواتير المياه د/ أحمد شلبى – مستشار وزير الإسكان السابق

مشروعات شركة تطوير مصر :

قرية المونت الجلالة العين السخنة منتجع فوكا باى الساحل الشمالى بلوم فيلدز القاهرة الجديدة فيا المونت جلالة العين السخنة

ونوضح لكم في الآتى نبذة مختصرة عن كل مشروع

أولا قرية المونت جلالة العين السخنة

تعتبر قرية المونت جلالة العين السخنة من المشروعات السياحة الضخمة التي حققت المزيد من المبيعات ونجاح منقطع النظير وزيادة الاقبال عليها منذ ان اطلقتها شركة تطوير مصر للتنمية العقارية

موقع منتجع المونت جلالة العين السخنة

يقع منتجع المونت جلالة العين السخنة في أميز المواقع الاستيراتيجية طريق الزعفرانة –

العين السخنة أول نزلة طريق الجلالة بالقرب من فندق موفمبيك بحوالى 7 كيلو وعلى بعد 11 كيلو من قرية بورتو السخنة وقريبة من قرية تلال السخنة وقرية لافيستا وتبعد عن بنزينة الامارات بحوالى 3 كيلو متر وتبعد عن العاصمة الادارية الجديدة بحوالى نصف ساعة تقريباً

مساحة قرية المونت جلالة العين السخنة

تقام قرية المونت جلالة العين السخنة على مساحة 530 فدان حيث صمم ذلك المنتجع السياحى

المميز على هيئة مصاطب طبيعية متدرجة لضمان رؤية بانورامية للبحر من مختلف

الاتجاهات ويقسم إلى وحدات مختلفة من الفيلات المستقلة والشاليهات الفاخرة والتوين

هاوس والتاون هاوس تختلف في المساحات والاسعار وقد حرصت شركة تطوير مصر على تقديم أفضل الاسعار وطرق السداد واميز العروض التي تناسب جميع الافراد

خدمات ومميزات قرية المونت الجلالة العين السخنة

مساحات خضراء ولاند سكيب حمامات سباحة بحيرات كريستالية اللون نادى صحى على الشاطىء مارينا للصيد واليخوت عيادات طبية وصيدلية 2 فندق 7 نجوم كافيهات ومطاعم كوبرى من المشروع إلى الشاطىء حيث يمر من تحته طريق السخنة الزعفرانة ويوجد نادى لممارسة جميع الالعاب المتعلقة بالجبال مطاعم وكافيهات عالمية مناطق مخصصة لألعاب الأطفال امن وحراسة على مدار اليوم

هذا بالاضافة إلى توافر خدمات أخرى تلبى جميع الاحتياجات

ثانياً: قرية فوكا باى الساحل الشمالى

تعد قرية فوكا باي الساحل الشمالى من أفخم واميز القرى والمنشآت السياحية المتميزة في قلب الساحل الشمالى التي حققت حجم مبيعات كبير جدا مما ادى إلى زيادة الاقبال عليها حيث تتميز بموقع استيراتيجى مميز جدا

موقع قرية فوكا باى الساحل الشمالى

تقع قرية فوكا باى الساحل الشمالى في الكيلو 211 طريق الاسكندرية / مرسى مطروح على خليج راس الحكمة بعد مخرج طريق الفوكا الذي يربط بين القاهرة الكبرى ومدينة العلمين الجديدة بالقرب من قرية هاسيندا باى وقرية كوست 82 هايد بارك بالساحل

مساحة قرية فوكا باى الساحل الشمالى

يقام منتجع فوكا باى الساحل الشمالى على مساحة قدرها حوالى 194 فدان وعرض البحر يبلغ حوالي 800 متر وعمق القرية 1100 متر وتضم قرية فوكا باى الساحل الشمالى مجموعة متنوعة من الوحدات الفاخرة من الشاليهات والفيلات المنفصلة بأسعار ومساحات مختلفة

خدمات قرية المونت جلالة العين السخنة

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مساحات خضراء ولاند سكيب

حمامات سباحة

بحيرات كريستالية تتمتع بمياه فيروزية اللون

منطقة مخصصة للأطفال

كافيهات ومطاعم تقدم خدمات فندقية على اعلى مستوى

أمن وحراسة طوال اليوم 24 ساعة

منطقة تجارية متكاملة

ثالثاً: كمبوند بلوم فيلدز القاهرة الجديدة

يعد مشروع بلوم فيلدز القاهرة الجديدة من المشروعات الهامة التي أطلقتها شركة تطوير مصر في مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة والذي حقق المزيد من المبيعات وزيادة الاقبال عليه من العملاء فهو يعتبر بمثابة مدينة متكاملة

موقع مشروع بلوم فيلدز القاهرة الجديدة

يقع كمبوند بلوم فيلدز القاهرة الجديدة في المستقبل سيتى أمام مدينتى وامتداد التجمع الخامس ويبعد دقايق عن كمبوند صبور وحسن علام وبالقرب من الجولدن سكوير والجامعة الأمريكية وهذا اهم مايميز موقع كمبوند بلوم فيلدز مما يسهل الوصول إليه

مساحة كمبوند بلوم فيلدز القاهرة الجديدة

يقام كمبوند بلوم فيلدز المستقبل سيتى على مساحة 410 فدان حيث يقسم إلى 320 فدان منطقة سكنية و90 فدان منطقة خدمات ترفيهية

أهم خدمات كمبوند بلوم فيلدز القاهرة الجديدة

حمامات سباحة مساحات خضراء ولاند سكيب كافيهات ومطاعم نادى صحى ورياضى وجيم وسبا بحيرات صناعية وكريستالية اللون منطقة الجولف والنوادى الرياضية مدارس وجامعات عالمية امن وحراسة

ولازالت حتى الآن شركة تطوير مصر تقدم كل ماهو جديد ومتطور لعملائها وتقدم افضل العروض والاسعار

و في النهاية تفتخر وتعتز شركة إنجاز العقارية بالتعامل مع شركة تطوير مصر مصدر العطاء الزاخر التي تمتلك المصداقية والجدية مع عملائها

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