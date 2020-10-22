شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» تشدد على تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة «الفيروس» مع دخول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع وكلاء الوزارة ومديرى مديريات الصحة على مستوى المحافظات، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الوقائية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار الفيروس، خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس فى العديد من دول العالم.

ووجهت الوزيرة بانعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التى تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة شددت على جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات الوزارة، وصرف العلاج لحالات العزل المنزلى، لافتًا إلى متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصى لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية فى أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.

وأضاف أن «زايد» وجهت وكلاء الوزارة ومديرى المديريات على مستوى محافظات الجمهورية بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دورى لكافة الفرق الطبية.

وأوضح أنه حرصًا على عدم انتشار العدوى، ينبغى عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية وغيرهما، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

وحث الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أى شخص يعانى من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات، حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى فى حال الشعور بأى أعراض مرضية.

وتابع أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.

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فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 98 ألفا و516 حالة.

وقال «مجاهد» إنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة، موضحا أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر 105 آلاف و883 حالة، من ضمنهم 98 ألفا و516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.