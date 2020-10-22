شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بـ«سوهاج الجامعي» يستخراج «يد فرامل دراجة» من عين طفل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، أن فريقا طبيا بقسم طب وجراحة العيون، عاونه قسم التخدير بالمستشفي الجامعي، نجح في استخراج «يد فرامل دراجة» يبلغ طولها 8 سنتيمرات من داخل حجاج (مقلة) عين طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وأوضح عزيز- في تصريح له مساء اليوم- أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة والخطورة لاستخراج هذا الجسم المعدني مع الحفاظ على سلامة العين والعصب البصري للطفل، لافتا إلى أن الطفل حضر إلى استقبال المستشفي الجامعي في حالة خطيرة وسيئة، وذلك بعد سقوطه من على دراجته، مما تسبب في إختراق مقبض فرامل الدراجة لداخل عينه مما قد يتسبب في فقدان بصره.

وقال الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفي سوهاج الجامعى، أنه تم حجز الطفل على الفور بطوارئ قسم طب وجراحة العيون، وإجراء الفحوصات والاشعات اللازمه التي أفادت بوجود جسم معدني بجوار العين، وملاصقته للعصب البصري داخل تجويف حجاج (مقلة) العين.

وقال الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجامعي، أن العملية تعد من العمليات الخطيرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجرائها، حيث قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور أسامه على محمد، أستاذ جراحة العيون بالقسم، والذي ضم الدكتورة سارة صلاح مدرس مساعد، والدكتورة مريم عبدالموجود، والدكتور أحمد حلمي، والدكتور ماريو مجدي الأطباء المقيمين بالقسم، باجراء جراحة دقيقه لإزالة هذا الجسم مع الحفاظ على سلامة العين والعصب البصري، مؤكدا أنه بفضل العناية الآلهية تم إنقاذ عين الطفل، وحالته الآن مستقرة.