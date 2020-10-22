شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تغيير مقار انتخابية بمحافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تغيير مقار بعض اللجان العامة لانتخابات مجلس النواب في محافظة سوهاج التي تنطلق بعد غد السبت. العدد 43 تابع أ - مؤمن by Osama Almahdy الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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