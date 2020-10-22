شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة على دوائر «القاهرة» بين المستقلين ومرشحى الأحزاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت حدة المنافسة فى دوائر محافظة القاهرة بين المستقلين وعدد كبير من مرشحى الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب المقررة غدًا وبعد غدٍ.

وبدأ المستشار محمد الحناوى والدكتور محمد سليمان، مرشحا حزب «مستقبل وطن»، جولاتهما بدائرة «التجمع الخامس والنزهة» التى تم تخصيص مقعدين بالنظام الفردى لها، وتضم (الشروق وبدر والرحاب مدينتى)، إذ عقد «الحناوى» مؤتمرًا انتخابيًا بالشروق عرض فيه ملامح برنامجه، فيما ركز «سليمان» على الجولات الميدانية بمناطق «الهايكستب وبدر».

ونشرت الدكتورة شيرين فراج، أستاذ الهندسة الحيوية، عضو مجلس النواب الحالى بالتعيين، دعايتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إذ خصصت ساعة يوميًا للقاء متابعيها عبر صفحتها الشخصية، والإجابة عن أسئلة الناخبين فى الدائرة، وركز باقى المرشحين على كيفية التصويت، وقدّموا معلومات بضرورة اختيار مرشحين فقط عن الدائرة إلى جانب إحدى القوائم المرشحة.

ويتنافس 43 مرشحًا على المقعدين المخصصين للدائرة التى تتميز عن باقى الدوائر بأن غالبية ساكنيها من الطبقات الاجتماعية العالية، إلى جانب سكن عدد كبير من المسؤولين بالحكومة والوزراء فيها، إذ دفع حزب «المصريين» بالمرشح شريف مسلم، ويخوض «حماة الوطن» التجربة بالمرشح مصطفى مجدى صابر، أمّا «الوفد» فينافس بالمرشح أيمن عطا الله، كما يمثل لواء ممدوح رشدى حزب «أبناء مصر»، وأحمد مبارك عن حزب «الاتحاد».

إلى ذلك، شهدت الدائرة الـ17 فى القاهرة، التى تشمل (البساتين ودار السلام) منافسة شرسة بين 39 مرشحا على المقاعد الفردية الـ3 المخصصة لها، بينهم 29 مستقلا و10 مرشحين عن أحزاب «مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصريين، المؤتمر، الحركة الوطنية المصرية، والمحافظين».

وبدأ مرشحو الدائرة التربيط مع أكثر من عائلة كبرى من خلال عقد لقاءات بقيادات العائلات، وتنظيم مؤتمرات وندوات وجلسات مع الشباب، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

ويعد خالد عبدالعزيز، النائب الحالى ممثلا لـ«مستقبل وطن» والذى يخوض السباق هذه المرة منفردًا، من أبرز المستقلين المرشحين عن الدائرة بعد خروج تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ونجله «محمد» من السباق على مقاعد الفردى، بعد خوض محمد مطر الانتخابات بين مرشحى القائمة الوطنية ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب.

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ويخوض «مستقبل وطن» الانتخابات على مقعدين من المقاعد الـ3، بعد انسحاب النائب أحمد عبده مصطفى إبراهيم لظروف صحية بالمرشحين خالد عبدالحميد عبده طنطاوى، وحشمت أبوحجر، فيما ينافس «المصريين» على أحد المقاعد بالمرشح خالد مهدى عبدالعزيز بندارى، بالإضافة إلى سامى العطار عن «المؤتمر»، ومحمود المصرى، ورضا شلبى العزالى، ومحمد أحمد عبدالمولى، عن حزب «الحركة الوطنية المصرية»، أمّا «المحافظين» فيخوض السباق النيابى برجل الأعمال أكمل أحمد رشدى قرطام، رئيس الحزب، ومصطفى العمدة.

وشهدت دائرة «عين شمس»، التى يتنافس على مقعديها 30 مرشحًا، ظهورًا لافتًا للمرشحين الجدد والشباب أمام نائبين حاليين وأكثر من 5 مرشحين لهم خبرة فى خوض الانتخابات النيابية السابقة.