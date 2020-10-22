شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشارك بمنتدى «تعزيز التعاون فى الرعاية الصحية» بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، إلى دولة إيطاليا، يرافقها كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة، للمشاركة في المنتدى الدولى لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية تحت عنوان «بناء جسور مع إفريقيا والشرق الأوسط»، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالى وعدد من وزراء الصحة و150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين في إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن مشاركة الوزيرة جاءت بناءً على دعوة من المنتدى للاستفادة من خبرات مصر في النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية في المجال الصحى، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد» أنه من المقرر أن تلقى الدكتورة هالة زايد كلمة مصر خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة الوضع الحالى والتحديات الصحية التي تواجهها الدول، خاصة بعد جائحة كورونا.