شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين عضو جديد بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين المستشار محمود محمد عبدالواحد. صدر قرار الرئيس بحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات واختيار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وما عرضه وزير العدل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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