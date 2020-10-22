شكرا لقرائتكم خبر عن اختناقات مرورية بالدائري ومنزل كوبري صفط اللبن في اتجاه 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الطريق الدائري في اتجاه مدينة ٦ أكتوبر والهرم ومنزل كوبرى صفط اللبن وطريق المحور اختناقات مرورية مساء اليوم الخميس. وأرجع سائقون بطء حركة السيارات إلى ضيق حارة منزل صفط اللبن بالإضافة إلى الأفراح وسيارات المعازيم التي تقوم بسد الطريق وهى تطلق أبواق السيارات والكلاكسات العالية. وقال محمد سعيد، سائق طالبنا أكثر من مرة بإيجاد حل لمشكلة ضيق حارة منزل كوبرى صفط اللبن عند طريق المحور وإتجاه الدائرى دون جدوى، موضحا أن الأزمة تزاد بشكل كبير في الأيام العادية ويوم الخميس مع كثرة الأفراح . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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