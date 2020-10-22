شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تزيل عدة حالات تعدي علي الأرض الزراعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت المهندسه عايده ماضي، حملة موسعه تنسيقا مع الإدارة الزراعيه والجهات الأمنيه للتصدي للتعديات بالبناء على الأرض الزراعيه بإحدي القري التابعه لمجلس قروي شابه، وأزالت حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه بمساحة قيراط وسبعة أسهم , كما تم إزالة مساحة 25متر مربع.

عباره عن غرفة بالبلوك والصاج تابعة لجمعية سنهور المدينه بقرية سنهور المدينة كما تم ازالة مساحة 50 م بعزبة مفتاح التابعة لجمعية الابراهيمة بقرية شباس الملح وبحضور نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى محمد جميل، رئيس قرية شباس الملح وليد فلفل، رئيس قرية شابة عطية زيدان رئيس قرية سنهور محسن دفشر، رئيس قرية ابو مندور عيد قلاشة الإدارة الزراعية تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكدت ماضي أنها لن تسمح بأي تعديات على الارض الزراعيه أو أملاك الدوله وشددت على رؤساء القري بالإزاله في بداية التعدي وعلي نفقة المتعديين.

إزالة تعديات علي الارض الزراعيه

إزالة تعديات علي الارض الزراعيه