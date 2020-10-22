شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادي، خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس أسبوعيًا، وتقوم القناة بإعادة تقديم حلقات تلك الدرس خلال يومى الجمعة والسبت، ونقدم لحضراتكم جدول مواعيد إعادة دروس هذا الأسبوع خلال يومى الجمعة 23 أكتوبر 2020 والسبت 24 أكتوبر 2020. مواعيد إعادة البرامج التعلميمية لطلاب المرحلة الابتدائية: مواعيد إعادة دروس الصف الرابع الابتدائى يوم الجمعة 23 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس الصف الرابع الابتدائى مواعيد إعادة دروس الصف الخامس الابتدائى يوم الجمعة 23 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس الصف الخامس الابتدائى مواعيد إعادة دروس الصف السادس الابتدائى يوم الجمعة 23 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس الصف السادس الابتدائى مواعيد إعادة البرامج التعلميمية لطلاب المرحلة الإعدادية: مواعيد إعادة دروس الصف الأول الإعدادى يوم السبت 24 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس الصف الأول الإعدادى مواعيد إعادة دروس الصف الثانى الإعدادى يوم السبت 24 أكتوبر. Advertisements قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس الصف الثانى الإعدادى مواعيد إعادة دروس الصف الثالث الإعدادى يوم السبت 24 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس الصف الثالث الإعدادى وبدأت قناة مدرستنا في بث برامجها التعليمية اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى عبر القمر الصناعى نايل سات عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي - ومعدل الترميز 27500- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. الوضع في مصر

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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