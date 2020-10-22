شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي يكشف فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد الطلحي، إنة قد عظَّم الإسلام حق الجار، وظل جبريل عليه السلام يوصي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظنَّ النبي أن الشرع سيأتي بتوريث الجار: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُورِّثه»، مشيرًا إلى أن القرآن أوصى بالإحسان إلى الجار.

وأضاف «الطلحي»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الجار هو من جاورك، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا، وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان ذلك الحد، مشيرًا إلى أن ما تعارف عليه الناس أنه يدخل في حدود الجوار فهو الجار.

وتابع: «يظن بعض الناس أن الجار هو فقط من جاوره في السكن، ولا ريب أن هذه الصورة هي واحدة من أعظم صور الجوار، لكن لا شك أن هناك صورًا أخرى تدخل في مفهوم الجوار»، مشيرًا إلى أن هناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم، والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر الذي ليس برحم، وهؤلاء جميعًا يشتركون في كثير من الحقوق.

وذكر أن الجيران هم أقرب الناس سكناً ولعل الجار بسبب قُربه من جاره أكثر مَعرفةً به وبِظروفه وما يحدث عنده فور حدوثه، مشيرًا إلى أن الجار قد يعلم عن جارِه أموراً تَخفى على أهلِه وأقرب النّاس إليه ولذلك كانت للجيران أهميّةٌ وفضلٌ عظيم؛ فالجارُ صاحبُ الخلق والدّين من أسباب سَعادة الإنسان وراحته في بيتِه.

وأضاف «الطلحي»، أن العرب كانوا يتفاخرون بحُسن الجوار حتى قبل الإسلام، وكانوا يتفاخرون بإكرام الجار، والإحسان إليه، والقيام بواجبهم نحوه خير قيام، مشيرًا إلى أنه عندما جاء الإسلام حرص على استمرار هذا الخلق العظيم في مراعاة حق الجار.

وتابع: «يقول الله تعالى»اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ«، مشيرًا إلى أن الله أوجب على المسلمين أن يُحسنوا إلى الجار قريبًا أم بعيدًا، عربيًا أو أعجميًا، دون تمييزٍ بين عرقٍ وعرق، أو لونٍ ولون؛ فالجار جارٌ له احترامه، ومَكانته، وله اعتِباره، وحقوقٌ، سواءً كان مسلمًا أم غير مسلم

Advertisements