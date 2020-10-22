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مقتل مفتى دمشق فى انفجار عبوة ناسفة فى بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة الأنباء السورية، تأكيدها مقتل مفتى دمشق جراء انفجار عبوة ناسفة فى بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية. وقبلها نقلت قناة العربية الحدث، عن إعلام سورى تأكيده أن سقوط صاروخ إسرائيلى على مدرسة قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالى.

وفى وقت سابق، أطلقت طائرات تركية "مسيرة" صواريخ جوية استهدفت منطقة فى محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت مصادر أهلية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن: "الطيران التركى استهدف المنطقة الواقعة بين مزرعة مسلم ودير دجلة فى محيط مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالى الشرقى".

 

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