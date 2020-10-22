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فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وفى وقت سابق، ذكرت قناة العربية، أن فرنسا توسع حظر التجوال الليلى فى 38 مقاطعة جديدة بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الأربعاء، تسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

ووفقا لموقع روسيا اليوم تشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في الإصابات، مقارنة مع الثلاثاء الذي سجلت فيه 20468 إصابة.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في باريس وثماني مدن أخرى، بسبب استمرار ارتفاع حالات العدوى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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