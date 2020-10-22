الخليج 365: مصر تدعو لجدية التفاوض حول اتفاقية «التجارة الحرة الأفريقية»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، دعوة مصر لجدية التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وحوار كامل مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في أول تصريحات له، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة. واقرأ في الخليج 365 أيضا.. مصر تدعو لجدية التفاوض حول اتفاقية "التجارة الحرة الأفريقية" مصر تدعو لجدية التفاوض حول اتفاقية "التجارة الحرة الأفريقية" السيسى يشارك فى القمة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.. ويؤكد أهمية تنفيذ أجندة التكامل معركة انتخابية ساخنة على مقعدا284 معركة انتخابية ساخنة على مقعدا284 33 مليون ناخب يصوتون السبت في 10 آلاف لجنة فرعية بقاض لكل صندوق 1879 مرشحاً يتنافسون في 71 دائرة فردية و4 قوائم على دائرتين Advertisements خفافيش الظلام يهاجمون المجلس خفافيش الظلام يهاجمون المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ فى أول حوار لـ«تليفزيون الخليج 365»: مصر ليست الوحيدة فى نظام الغرفتين التشريعيتين والتجربة أثبتت أن نظام الغرفة الواحدة أمر مرهق سنتكامل فى العمل البرلمانى مع «النواب».. وسيدرك الجميع أن عودة مجلس الشيوخ خطوة مباركة رئيس الشيوخ يشكر «الخليج 365» فى أول ظهور إعلامى عقب انتخابه ويؤكد: أهم مواقع الأخبار الموثقة المجلس يضم مجموعة كبيرة من العلماء إضافة إلى التنوع وسنحرص دائما على الرأى والرأى الآخر اجتماع إعلامى موسع الاثنين اجتماع إعلامى موسع الاثنين «الأعلى للإعلام» يدعو كبار الصحفيين والإعلاميين لبحث مواجهة أكاذيب الإعلام المعادى ورأب الصدع مع وزير الدولة للإعلام الحريرى رئيسا لوزراء لبنان الحريرى رئيسا لوزراء لبنان الرئيس ميشال عون يكلف رئيس تيار المستقبل بتشكيل الحكومة.. و«سعد»: سنستعين بالكفاءات لحل الأزمات تليفزيون «الخليج 365» يحاور الاقتصادى البارز محمود محيى الدين بعد فوزه بمنصب المدير التنفيذى لصندوق النقد 10 منصات تنفذ خطة المنصات البديلة حال توقف الدراسة تليفزيون «الخليج 365» يحاور الاقتصادى البارز محمود محيى الدين بعد فوزه بمنصب المدير التنفيذى لصندوق النقد 10 منصات تنفذ خطة المنصات البديلة حال توقف الدراسة الوزارة تعد برنامجا شاملا لإدارة طوارئ العام الدراسى.. وآلية نوعية للتقييم بالامتحانات والأبحاث.. و«منصة التعليم المصرى» فى الواجهة افتتاح 4 محاور على نيل الصعيد بتكلفة 6.5 مليار جنيه الإعلام همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وطوارئ بالمحافظات افتتاح 4 محاور على نيل الصعيد بتكلفة 6.5 مليار جنيه الإعلام همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وطوارئ بالمحافظات انتشار سيارات رفع المياه بالشوارع.. وشلل بالطريق الصحراوى بسبب الطقس السيئ.. ورفع درجة الاستعداد بشركات المياه ومديريات الصحة والكهرباء



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