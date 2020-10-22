شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تناقش ملف الاستثمار والتحول الرقمي وإعادة الهيكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وهيئة مكتب النقابة العامة، اجتماع مع أعضاء المكتب الفني للنقابة برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، وعضوية الوزراء : دكتور مهندس ابراهيم فوزي وزير الصناعة الاسبق، مهندس شريف هداره وزير البترول الاسبق، مهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق، دكتور مهندس شريف حماد وزير البحث العلمي الاسبق، دكتور مهندس رؤف درويش، دكتور مهندس حكيم العفيفي.

تناول الإجتماع موضوعات وملفات هامة تم طرحها من قبل المهندس هاني ضاحي كان علي رأسها، ملف الاستثمار، حيث تم مناقشة الاستثمار الامثل للاصول الثابته للنقابة ودراسة فرص الاستثمار المختلفة بما يحقق عوائد اضافية لنقابة المهندسين، وملف الشئون الفنية ومزاولة المهنة ومنها اعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي الاقتصادية لاي مشروعات ستقوم النقابة بتنفيذها، واعداد ميثاق شرف لمزاولة المهنة وكذلك ملف اعادة الهيكلة، ووضع اقتراح الهيكل الاداري المناسب لادارة النقابة.

كذلك تم مناقشة ملف التحول الرقمي، واتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لانظمة النقابة الادارية والمالية والفنية وكافة الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء، واعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وانشطتها العلمية.



واختتم الاجتماع بملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر على أن يتم خلال 15 يوم اعداد مستندات الطرح لمشروع المستشفى ودعوة المستثمرين للمشاركة في المشروع.





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