شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة التعليم البديلة حال وقف الدراسة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم خطة بديلة وسيناريوهات سيتم تطبيقها حال وقف الدراسة، وذلك لاستكمال العام الدراسي وعدم توقف العملية التعليمية بمختلف الصفوف الدراسية، وتمكين الطالب من تحصيل المواد الدراسية بشكل كامل وبطريقة ميسرة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة البديلة والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على الآتى:

التعلم أون لاين في شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية

الصفوف من KG1 حتى الثالث الابتدائي سيتم توفير قناة لها وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل .

حتى الثالث الابتدائي سيتم توفير قناة لها وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل إطلاق قناة مدرستنا للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي كما سيتم توفير محطات تليفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت .

الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت .

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن أن الوضع مع بداية العام الدراسى الجديد ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة فى المدارس ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، موضحًا أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية هو قرار المحافظ فى كل محافظة وليست الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى قوية وهناك التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحة، أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومى على مدار اليوم الدراسى، موضحة أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازٍ مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.