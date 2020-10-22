"أسبوع القاهرة" يناقش تعزيز دور المرأة في دبلوماسية المياه بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشراكة العالمية للمياه، منطقة البحر الأبيض المتوسط GWP-Med، بالتعاون مع مركز جنيف للمياه GWH جلسة فنية بأسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "تعزيز دور المرأة في دبلوماسية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" .

ويعد أسبوع القاهرة للمياه 2020 هو المناسبة الأولى التي يتم فيها عرض نتائج الدراسة في العالم العربي، ألا وهي "الدراسة المقارنة حول دور المرأة في دبلوماسية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وقام الدكتور أنثي بروما، نائب المنسق الإقليمي، رئيس موضوع التنوع، الشراكة العالمية للمياه - البحر الأبيض المتوسط (GWP-Med) و ناتاشا كارمي، مستشارة المياه الرئيسية، مركز جنيف للمياه (GWH) بإلقاء كلمة ترحيب للمشاركين وتقديم هيكل وأهداف الجلسة.

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أكد الحضور على أهمية تفعيل دور المرأة في مجال دبلوماسية المياه، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن استعراض الفرص المتاحة لتمكين المرأة نحو الارتقاء بهذا الشأن، وذكر التحديات التي تواجه مسيرة الأداء، وتعزيز سبل مشاركة المرأة والاضطلاع بدورها الفاعل من أجل العمل معاً لمواجهة الاختلال المتزايد في إمدادات المياه العالمية والطلب عليها، وما يترتب عليه من توترات وصراعات وتهديد واسع النطاق للسلم والأمن الدوليين.

كما تم خلال الجلسة عرض النتائج الرئيسية للدراسة المقارنة للمرة الاولى ومناقشتها، سواء في الحدود الدولية أو عبر البلدان، وبحث ومناقشة ردود الأفعال حول المجالات التي يجب مراعاتها في الخطوات التالية، كذلك تم التأكيد على احتياجات بناء القدرات؛ وتعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الإقليمية المستهدفة وشركاء التنمية؛ فضلاً عن زيادة تعزيز الشبكة غير الرسمية لدبلوماسية المرأة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة المؤلفين المشاركين في الدراسة المقارنة.

يشار الى أنه بعد الاعتراف رسميًا بالمياه كقضية سياسة خارجية في عام 2013، فقد اعتمد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كافة الاستنتاجات الجديدة بشأن دبلوماسية المياه في الاتحاد الأوروبي، مما جعل قضية ربط المياه والأمن والسلام، بما في ذلك إمكانات المياه، بمثابة أداة لتحقيق السلام.

أوضح المشاركون بأنه لكي تؤتي دبلوماسية المياه ثمارها، فإن المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة في العملية يجب أن تشمل النساء، لأن تمكين النساء من المشاركة في صنع القرار يوفر فرصة لتضمين معارفهن المميزة ووجهات نظرهن وخبراتهن المتنوعة، من أجل فهم أكثر شمولاً لقضايا وتحديات المياه ذات الصلة وتحديد مجموعة واسعة من الحلول العادلة لتلك القضايا. وفي هذا الشأن فقد أعرب الحضور عن مخاوفهم من تهميش الدور الفاعل للمرأة، حيث ان دور المرأة في صنع القرار المتعلق بدبلوماسية المياه قد تم التقليل من شأنه وذلك على الرغم من الدور الأساسي المعترف به للمرأة في بناء السلام وإدارة الصراع والحفاظ على الأمن، على النحو الذي أكده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن المعتمد في 31 أكتوبر 2000، والقرارات الثمانية التي تم تبنيها بعد ذلك.