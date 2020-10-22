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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الجيزة يكشف تفاصيل خطة الاستعداد للأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس منصور بدوى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم توزيع 63 شفاطا بمختلف الشوارع الرئيسية داخل المحافظة، وذلك في مختلف أماكن التمركز داخل كل قطاع، حيث تم توزيع 13 شفاط في قطاع جنوب الجيزة، و15 شفاطا فى قطاع شمال الجيزة، و38 شفاطا فى قطاع وسط الجيزة.
وأوضح أنه تم وضع خطة عمل لهذه الشفاطات والمعدات بحيث يكون كل معدة لها رقم كودى ورقم تليفون السائق، والمسئول عن الموقع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة، وإنشاء 80 بلاعة أمطار جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 50 بلاعة أخرى، خلال يومين فقط، حيث تم إسناد تنفيذ هذه البلاعات لـ3 شركات مقاولات، حيث تم إنشاء بلاعات مطر جديدة محور 26 يوليو، وأمام المتحف الكبير، وأماكن تجمعات الأمطار، كما تم إرسال سيارة سيول لمنطقة الصف تجنبا لحدوث فيضانات.
وأشار إلى أنه جارى إنشاء بلاعات مطر جديدة في أماكن كورنيش النيل وتحت كوبرى الجامعة، مرورا بمستشفى العجوزة، بالإضافة إلى إنشاء نحو 20 "كيبوتة" جديدة وهى عبارة عن بدالة لرفع مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بالصرف الصحى.
وكشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم الاستعداد بعدد بدالات أخرى احتياطي على سيارات بحيث تكون جاهزة للدفع بها في أي وقت، كما تم إنشاء آبار وعددها نحو 13 بئرا، وذلك فى الطريق الصحراوى بعدد 4 أبار، و2 أمام المتحف المصرى ، و2 كرداسة، و3 فى نفق البدرشين، موضحا أن هناك استعداد على أعلى مستوى خلال العام الجارى.
وقال إنه تم إنشاء محطة رفع فى نفق إمبابة، وكذلك كافة الأنفاق داخل المحافظة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تطهير وتنظيف كافة بالوعات المطر والصرف، بجانب غرفة عمليات مستمرة تعمل على مدار اليوم.
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