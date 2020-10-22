شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحماية من مخاطر الكهرباء أثناء هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض النصائح الهامة للحماية من مخاطر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار والسيول، وفيما يلى بعض النصائح الهامة:

1- عدم ملامسة الفيش بإيدى مبللة.

2- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

3- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.

4- التأكد من عمل ممر (مزراب ) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة ، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.