شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تتفقد مشروع ترميم مزارات آل البيت تهيدا لتشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لمسار آل البيت، حيث تفقدت شارع الأشراف وشارع عبد المجيد اللبان، للوقوف على كل ما يتم من مقترح تطوير مسار آل البيت، كما عقدت اجتماع موسع بمسجد السيدة رقية مع مسئولى الجهات المعنية بعملية التطوير واستمعت إلى شرح عن مقترح تطوير متنزه الخليفة التراثى البيئى، ومقترح تطوير مسجد السيدة رقية، وكذلك خطة تطوير سوق الخليفة بشارع الأشراف.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، أن تطوير مزارات أل البيت يتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الأهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، وأن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهى عند مسجد السيدة عائشة، موضحة أنه تم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى دعم هذا المشروع، بالإضافة إلى متابعة كافة المشروعات أو المراحل الجارى تنفيذها من قبل الوزارات الأخرى التى قامت بتنفيذ بعض مراحل التطوير بها والجهات التى تتبعها مثل مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة التابع لوزارة الأوقاف ومشروع متنزه الخليفة التابع لوزارة الإسكان بالإضافة إلى شارع عبد المجيد اللبان الذى سوف يتولى رصفه وتطويره حى الخليفة وأيضا تطوير مسجد السيدة رقية الذى قامت به وزارة الإسكان، وشبكة خفض المنسوب وقد قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى وقامت وزارة الاثار برفع كفاءة بعض الأماكن الآثرية بشارع الأشراف.

وتفقدت عبد المنعم، قبة الاشرف خليل وقبة فاطمة خاتون، ووجهت الحى والصرف الصحى بضرورة رفع المياه الجوفية والمخلفات الموجودة، ايضا سرعة ترميم الاثار وهى ضريح ابن سيرين وشجرة الدر، كما تفقدت ضريح السيدة سكينة مرورا بشارع عبد المجيد اللبان ووصولا إلى السيدة زينب، ضمن اعمال تطوير مسار أل البيت وتم عرض ودراسة مقترح لتطوير ميدان السيدة زينب وتطوير ساحة انتظار السيارات بجوار الميدان وامام مسجد السيدة بشارع بور سعيد وتحويلها إلى حديقة او متنزه به مقاعد ومساحات خضراء وانارة لجعله متنفس لزائرى المسجد.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بالسعى والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير كما وجهت رئيس حى السيدة زينب بضرورة رفع المخلفات من أمام ضريح سلار وسنجر والمتابعة مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن.

يذكر أن مسار أل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات أل البيت بشارع الخليفة وايضا بأثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد انور الذي يعتقد انه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وقبة الاشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدى الحناوى.