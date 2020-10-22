شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة «مرفق الكهرباء» لسكان الدور الأخير عند سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين ساكني الدور الاخير لاتخاذ عدد من الخطوات لضمان عدم تعرضهم لحوادث صعق أو الحريق مع اقتراب موسم الامطار حيث ينصح بإتباع ما يلي:
١- عدم ملامسة الفيش بايدي مبللة.
٢- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.
٣- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة الإ بعد التاكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.
٤- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لايتم تسريب المياة للتوصيلات الكهربائية.
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