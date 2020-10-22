شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز 6 أكتوبر» يدعو لإقامة احتفالية «يوم في حب مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت المهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ورئيس وحدة تكافئ الفرص للمرأة بالجهاز من خلال برنامج تكافئ الفرص بهيئة المجتمعات العمرانية إلى إقامة احتفالية (يوم في حب مصر ) تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة.

وقالت «حنان» إن الاستمرارفى هذا النهج يعبر عن حب وإخلاص للوطن سواءاً بالمحافظة عليه أو بناء هذا المجتمع .

وطالبت بتخصيص يوم في حب مصر بمشاركة أبناء المدينة أهالي تعبيراً عن انتمائهم لهذا الوطن بشكا ايجابى خاصة طلاب المدارس والجامعات بتجميل مدارسهم وكلياتهم من خلال الرسوم الفنية للفنانين لطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وإحداث بهجة ونشاط بتغيير نمط الحياة إلى الأجمل سواءاً بالرسم على الجدران أو تزيين المدرسة.

وأشارت نائب رئيس الجهاز إلى ذلك اليوم لن يقتصرعلى تطوير وتجميل المدارس فقط، وانما هي دعوة للأهالى للمشاركة في طلاء وتزين الشوارع والمطبات تطويروالحدائق العامة بمشاركة والشخصيات البارزة وتابعت: سيقوم الجهاز ومعاونيه بتبني ورعاية هذا اليوم .