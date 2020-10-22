شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد تجهيزات مقار اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الخميس، عددًا من المقار الانتخابية بمدن نقادة وقوص وقفط ودشنا للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب رافقه خلالها رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو التربية والتعليم.

أكد نائب المحافظ، خلال جولته، أن كافة المقرات قد تم استلامها من قبل رجال الأمن وانه تم اتخاذ الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية بتلك المقرات حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار نائب المحافظ إلى توفير المظلات والاستراحات اللازمة أمام اللجان لكبار السن وإمدادها بكراسي متحركة.

وأكد عمر أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتوفير مواد التعقيم والتطهير الخاصة بالمقرات الانتخابية، كما تم توفير عدد كافٍ من المقاعد داخل اللجان ووضعها بطريقة راعت التباعد الاجتماعي بين الناخبين، حيث تم تحديد أماكن لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزامهم بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري.

واطمأن نائب المحافظ على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بشكل جيد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات الانتخابية وعدم السماح بانتظار أي سيارات في حرم المقر الانتخابي، مع التأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها.

نائب محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية