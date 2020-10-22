شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه تنهي أعمالها الخميس بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إن قافلة المياه المتنقلة انتهت اليوم بعدما استهدفت منطقة الكيلو 2 واستقبلت القافلة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى خدمات قراءة عدادات المياه وتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي للمنازل والاجراءات والاوراق المطلوبة للتقديم على الخدمة وخدمات تطهير خزانات المياه وتحصيل فواتير المياه.

وقدمت القافلة توعية للمواطنين في مناطق سكنهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية استخدام تطبيق قراءتي ( لتسجيل قراءة عداد المياه ) وكيفية التحميل وتسجيل البيانات بالتطبيق، حيث يتيح التطبيق للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي وذلك بداية من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر.