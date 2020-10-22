شكرا لقرائتكم خبر عن براءة رجل الأعمال الشهير صلاح دياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح مستأنف البساتين، بجلستها اليوم، ببراءة رجل الأعمال الشهير المهندس صلاح دياب، مؤسس صحيفة «المصري اليوم»، في القضية رقم 20943 لسنه 2019 جنح البساتين والمقيدة برقم 11323 لسنة 2020.

واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة التي بدأها المستشار حسن عبدالفتاح علام، محامي رجل الأعمال، والتي دفع فيها بانقطاع صلة موكله بالمخالفة موضوع المحضر كونه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركه لابوار، مالكة المصنع موضوع السور محل المخالفة منذ عام 2013، طبقًا لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة.

وكانت النيابة المختصة جنح غرب أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في تلك القضية بكفالة 20 ألف جنيه، والتي أشارت إلى تحرير محضر من حي البساتين تضمن قيامه ببناء سور دون ترخيص.

وقال سيد عامر، محامي رجل الأعمال صلاح دياب، إن «هذه البراءة تعد عنوانًا للحقيقة وتأكيدًا للقرار السابق صدوره بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في القضية التي تم احتجازه على ذمتها وأخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لانتفاء صلته بالواقعة».

كانت النيابة قررت إخلاء سبيل المهندس صلاح دياب في القضية رقم 2020/ 7133 جنح غرب بالضمان المالي المذكور.

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