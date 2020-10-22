شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «صوتك بكرة لمصر».. سيدات المنيا يرفعن لافتات للتصويت في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت سيدات في المنيا، لافتات تحمل «صوتك لمصر بكرة» لدعوة الناخبين للتصويت، في انتخابات مجلس النواب المقرر لها السبت والأحد المقبلين، مؤكدين خلال ندوة عقدها فرع المجلس القومي للمرأة بسمالوط، على الاستمرار في حشد الناخبين للتصويت، إيمانا بدور المرأة ومشاركتها السياسية.

أقيمت الندوة بقرية اطسا المحطة بمركز سمالوط، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس وإشراف الدكتورة منال ابو سمره، مقررة المجلس بالمحافظة، وحاضر فيها خيري فؤاد، نقيب المعلمين بالمركز، وعضو المجلس .، وبمشاركة 50 سيدة وفتاة.

تم خلال الندوة، استعراض أنشطة المجلس القومي للمرأة وخدماته المستمرة وأيضا دور المرأة في تفعيل المواطنة وأيضا المشاركة في انتخابات مجلس النواب من خلال مبادرة صوتك لمصر بكره .

وتم تعريف الحضور بقيمة المشاركة ودعوة الأسرة والأهل والجيران للمشاركة في إبداء الرأي بكل حرية وطالب الحضور بعمل قوافل طبية للكشف والعلاج وأيضا حصر مشاكل القرية وفى النهاية وقف الجميع وهتف تحيا مصر تحيا مصر.

فرع القومي للمرأة بالمنيا

فرع القومي للمرأة بالمنيا

فرع القومي للمرأة بالمنيا

فرع القومي للمرأة بالمنيا