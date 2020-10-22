شكرا لقرائتكم خبر عن القباج: نستعد لتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة حياة كريمة سعت من خلال الوزارة لتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ أعمالالمبادرة ، وأيضا المساهمة في تمويلها بنسب تتراوح بين ١٥٪؜ و٢٠٪؜ ، وفقا للقدرات المالية لكل جمعية، حيث شارك في تنفيذ اعمال السنةالاولي ٢٢ جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لمشاركة مؤسسة العربي بنسبة تمويل ١٠٠٪؜ ، وبقيمة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه.

وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن الجمعيات الاهلية سارعت لتنفيذ أنشطة إضافية، لم تكن مخططة ضمن أنشطة المبادرة ، ومنها جمعياتساهمت في توفير أثاث منزلي ، وأجهزة معمرة للمنازل التي يتم تأهيلها ، وجمعيات أخري وظفت خبرتها السابقة في العمل التنموي داخلالقري المسندة لها، مشددة علي أنه أثناء الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، شاركت الجمعيات والمؤسساتالاهلية في تقديم مساعدات وخدمات داخل قري «حياة كريمة«للتخفيف من حدة التداعيات ، أغلبها كانت مساعدات متعلقة بتوزيع موادغذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لفئات العمالة المتضررة من انتشار الفيروس.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة في السنة الاولي استهدفت ١٤٣ قرية من القري الأشد احتياجا من بينها قرية واديالعلاقي التابعة إداريا لمدينة أسوان ، حيث أنها برغم قربها الجغرافي من بحيرة ناصر ، إلا أنها كانت تعاني من عدم توفر مياه الشرب،فكان دخول مبادرة حياة كريمة للقرية بمثابة طوق النجاة لسكانها، بالاضافة إلى تنفيذ أعمال نوعية عند الحاجة في القرى الأشد احتياجامثل رفع كفاءة الحضانات خاصة المرخصة من وزارة التضامن ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية.