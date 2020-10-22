شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بـ«فوربس» يحدد 5 نصائح للتفوق في التسويق عبر «السوشيال ميديا» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يركز المستهلكون والقائمون على تسويق المنتجات انتباههم على شبكة الإنترنت، وبصفة خاصة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساعد في الترويج لأعمالهم، بعيدًا عن احترافية المُعلن أو المنتج الذي يبيعه أو الخدمة التي يقدمها، بل وتميز المُعلن من خلالها عن الآخرين.

ونقلت مجلة «فوربس» الأمريكية عن عضو مجلس إدارتها المتخصص في استشارات تنمية الشركات والتخطيط من خلال المحتوى المعلوماتي، الخميس، قوله «بعد عدة سنوات من المحاولة والخطأ والنتائج، توصلت إلى قائمة من 5 نصائح، يستطيع أي مالك شركة ماركة مشهورة أو رائد أعمال تطبيقها على مواقع التواصل الاجتماعي كل ينمى أعماله».

وحدد المتخصص في استشارات تنمية الشركات والتخطيط بمجلس إدارة المجلة الأمريكية النصائح الخمس فيما يلي:

أولًا: يجب أن تكون منشوراتك هادفة وتقدم قيمة.

لكى تنجح في «التواصل الاجتماعي، لا يمكنك أن تنشر عليها لمجرد النشر، كن متأكدا ان لديك غرض معين وأسأل نفسك قبل نشر أي محتوى، ما الهدف من هذا المنشور ؟، ويجب أن يكون هدفك إضافة قيمة من خلال تعليم الآخرين وشرح الخبرات السابقة ومشاركة القصص المفيدة، وأن يكون هناك رد فعل لما تقدمه .

ثانيًا: قدم محتوى متفردًا

يستهلك المتصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى المعلوماتي باستمرار على مدار اليوم، وهناك شركات ورواد أعمال وأصحاب ماركات مسجلة، غالبا ما ينشرون محتوى مملا غير جذاب مثل الرسوم البيانية والنشرات الإعلانية، ومنشورات مكررة ولقطات «سكرين شوت»، ومن ثم تحتاج إلى إنشاء محتوى مختلف، فالمحتوى المعلوماتي هو الأساس في منصات التواصل الاجتماعي، شريطة أن يكون ذا جودة في الشكل سواء أكان في الصورة الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو، ومن ثم يجب أن تضع محتوى جديدا ومحفزا، وينبغي أن يقدم قيمة للجمهور أو فكرة شاملة عن نشاطك التجاري وقصتك أنت وفريق العمل، فإذا لم ترد أن تكون مثل الآخرين، عليك أن تختلف عنهم، ومن ثم أصبح المحتوى عاملا حاسما للغاية في النجاح على «التواصل الاجتماعي»، ولا تتوقع النجاح إذا لم تتعامل مع هذا الجانب بجدية.

ثالثًا: ارتبط بالآخرين

الارتباط لا يحدث بين عشية وضحاها، ولكن تسطيع أن تشجع الآخرين على مزيد من الارتباط بـ «التواصل الاجتماعي»، فكلما فعلت ذلك، ستكتسب مزيدا من العلاقات، كما أن منصات التواصل الاجتماعي تقدر النشاط، فكلما كنت نشطا في تقديم الإعجاب بمنشورات الآخرين والتعليق عليها وكتابة رسائل للأشخاص، كلما تلقيت المزيد من ذلك أيضا.

رابعًا: اظهر نوعًا من الشخصية

من المهم أن تضفي «شخصية» لما تنشره أو تبثه على وسائل التواصل الاجتماعي، فالناس يشترون ممن يروق لهم من أفراد وشركات، ولكن إذا لم يعرفك أحد، فلن يتمكنوا من اتخاذ قرار للإعجاب بك، دع الآخرين يعرفون أشياء عنك وعن نشاطك أو شركتك، فيمكنك أن تتحدث عن السبب الذي جعلك تبدأ هذا العمل أو ذاك، وما أهدافك والأشياء التي تحبها وثقافة أو فلسفة شركتك وغير ذلك.

خامسًا: كن ثابت على المبدأ

المبادئ الأربعة السابقة مهمة للنجاح على منصات التواصل الاجتماعي، لكن جهودك كلها ستكون بلا طائل، إذا طبقت هذه المبادئ بشكل ينم عن التناقض، فالثبات على المبدأ هو ما يحفز الأعمال ويبني سمعتك، ويجعلك في مقدمة ومركز الجمهور ويجعلهم يرون مدى التزامك، والذي يترجم إلى فهم إخلاصك في تقديم أفضل منتج أو خدمة للمستهلك، كما أنه يميزك عن منافسيك.