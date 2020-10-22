شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع بدء الأعمال الإنشائية للمنطقة اللوجستية ببركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مركز ومدينة بركة السبع لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، حيث تفقد الأعمال الإنشائية للمنطقة اللوجستسة بطوخ طنبشا ببركة السبع، والتي تعد أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا ، بحضور نائبه محمد موسى ورئيس مركز ومدينة بركة السبع ووكيل مديرية الشباب والرياضة لشؤون الشباب.

وقد تابع المحافظ أعمال إنشاء تنفيذ مبنى القاعات والمؤتمرات والمعارض، ووجه الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة .

وقد أكد محافظ المنوفية على أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات ، مشيراً إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي الدولة والمواطن.

كما تضمنت الجولة تفقد ملعب كفر عليم ( إنشاء جديد) والمقام علي مساحة 1500متر بتكلفة تقديرية (مليون جنيه ) ، ووجه المحافظ بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة بإمكانية دعم المركز وإستغلال المساحة الفضاء أمام المركز وبناء سور خارجى أمام واجهة مركز الشباب، وكذا تفقد ملعب كفر هورين على مساحة 1000متر وبتكلفة تقديرية 750 ألف جنية ووجه بدراسة عمل مبنى إدارى وإنشاء وحدة لخلع الملابس بقطعة أرض فضاء بمدخل المعلب . يأتى هذا في إطار الإهتمام بقطاع الرياضة والمنشأت الشبابية بالمحافظة ضمن خطة الدولة لتطوير المراكز الشبابية والملاعب لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب.